Tres muertos y un menor herido deja Balacera en Belén Rincón de Medellín

Medellín

Al parecer por disputa territorial y tráfico local de estupefacientes en la tarde de ayer hubo confrontaciones armadas entre combos delincuenciales, en el sector de la cancha sintética del barrio Belén Rincón.

La balacera dejó tres personas muertas y un joven menor de edad herido.

Según las versiones preliminares dos hombres al parecer integrantes del combo conocido como ‘La Virginia’ llegaron y arremetieron contra los cuatro muchachos que estaban en el lugar.

Entre los muertos esta un joven de 27 años en condición de discapacidad quien tiene antecedentes por varios delitos.

Entre tanto, permanece hospitalizado un muchacho de 15 años de edad, por heridas en el tórax y la mano.

El vicealcalde de gobernabilidad, el comandante de la policía metropolitana, representantes de la Fiscalía y el CTI harán hoy un recorrido en la zona para verificar las condiciones de seguridad y tomar nuevas medidas para mantener el orden público en ese barrio del sur occidente de Medellín.