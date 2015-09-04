Empresarios antioqueños verán efectos por cierre de la frontera con Venezuela

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, advirtió que el sector exportador antioqueño sentirá los efectos negativos en un corto plazo por el cierre de la frontera.

En diálogo con Caracol Radio, la dirigente gremial precisó que este departamento será uno de los más afectados porque a la fecha se conservan intercambios comerciales importantes con el vecino país.

"Sin lugar a dudas todo el intercambio comercial tendrá mucho impacto en muy corto plazo; Antioquia tiene mucho mercado e Venezuela, por ejemplo de productos agrícolas, de aseo personal, automotores, pinturas, materiales de construcción, sector textil, somos sin lugar a dudas una de las regiones más afectadas es Antioquia y sus exportaciones", explicó la señora Vélez de Nicholls a Caracol Radio.

La líder empresarial destacó el esfuerzo del gobierno colombiano por contribuir a la difícil situación que enfrentan decenas de familias que han sido deportadas o que han decidido regresar por miedo a las agresiones de la guardia venezolana.

"El país se ve muy afectado, los ciudadanos colombianos y venezolanos que se ven afectados por estas medidas tan autoritarias hacen mucho daño, no solamente desde el punto de vista humanitario, sino también desde el intercambio comercial", afirmó la abogada Vélez de Nicholls..

Insistió que la única forma de solucionar la crisis en la frontera, es que ambos mandatarios tengan un diálogo abierto, en el que se busque la protección de los derechos humanos.