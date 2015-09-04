80 camiones colombianos con rumbo a Venezuela permanecen parados en Cúcuta

Medellín

Entre 80 y 100 camiones de carga colombianos permanecen parados en la ciudad de Cúcuta, a la espera de que se les permita ingresar con productos refrigerados a Venezuela, en medio de la crisis fronteriza por la deportación de colombianos.

El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Luis Orlando Ramírez Valencia, reportó a Caracol Radio que aunque hay permiso para el ingreso de ese tipo de productos, los camioneros “no queremos ingresar” por temor y falta de garantías, por parte del gobierno bolivariano.

“Solo pasan los vehículos de carga refrigerada y carga líquida. No pasamos con carga seca porque no podemos llegar allá (...) paradójicamente los vehículos no han podido entrar (a Venezuela) por la zona de Cúcuta, Ureña. La mayor parte de vehículos se han desplazado hasta Paraguachón y Guarero en La Guajira”, precisó el líder gremial en diálogo con Caracol Radio.

La ATC reiteró sus advertencias sobre la presencia de camiones con placa venezolana, movilizando mercancía dentro de Colombia. Recordó que a los nacionales se les prohibió el ingreso de Venezuela, tras el retiro de ese país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), hace cinco años.

“Hemos identificado en las últimas horas que hay una enorme cantidad de vehículos de placas venezolanas, de propiedad de transportadores colombianos. Con ellos nos estaremos reuniendo porque hay una identificación clara y hay que respetar el vehículo matriculado en Colombia. Se deben tomar medidas que con el Gobierno estaremos analizando el tema”, denunció en Caracol Radio el señor Ramírez Valencia.

Al parecer, los vehículos venezolanos llegaron de regiones como Valencia, Caracas, San Antonio del Táchira para transportar productos en el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca y Córdoba.