La expulsión de colombianos es la humillación más grande recibida: Fajardo

Medellín

Como la humillación más grande que han recibido los colombianos, calificó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el cierre de la frontera y las expulsiones que ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Para el Gobernador Fajardo, a pesar de todas las dificultades que ha tenido Colombia en su historia, pocas veces en el extranjero se había humillado de tal manera a los connacionales.

“Mi sensación es la humillación más grande que nosotros hemos recibido como colombianos. A nosotros nos han pasado muchas cosas, en muchas instancias, pero en muy contadas ocasiones sentimos un dolor tan grande y una humillación. Tenemos mucha rabia, es una rabia colectiva pero hay que tener cuidado con la rabia, pero esa indignación muy poquitas veces ha sido de esta naturaleza”, declaró el gobernador Fajardo Valderrama.

El gobernador admitió su confianza en que la crisis binacional se resuelva con el diálogo entre los dos presidentes, aunque advirtió que, de todas maneras, el gobierno colombiano debe llevar a todas las instancias internacionales esa violación de los derechos humanos.

“Por supuesto, hay que presentar nuestra posición de indignación por la violación de los derechos humanos, independiente de discusiones, pero los derechos humanos no se discuten. El contrabando se puede discutir, la ilegalidad también, pero los derechos humanos no se discuten”, planteó el señor Fajardo Valderrama.

El mandatario aseguró que los colombianos deben apoyar los pedidos del gobierno y destacó que el departamento está preparado para atender cualquier emergencia humanitaria que genere la crisis con Venezuela.