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31 jul 2026 Actualizado 11:50

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CRISIS EN LA FRONTERA

Gobierno de Suiza ofrece mediación en crisis entre Colombia y Venezuela

El embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz, admite que su país analiza la situación humanitaria de los deportados

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El embajador de Suiza en Colombia, Kurt Kunz, expresó en Medellín la disposición de su país para contribuir a la solución de la crisis política entre Colombia y Venezuela, desatada por la expulsión de miles de colombianos por orden del presidente Nicolás Maduro.

Estamos acompañando esto; estamos observándolo; estamos analizando la situación humanitaria desde un punto de vista humanitario y estaríamos también dispuestos a analizar alguna ayuda si fuera necesaria”, manifestó el embajador Kunz en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con el diplomático, hasta ahora solo han conocido la situación humanitaria de los colombianos expulsados desde hace dos semanas, y precisó que analizan el contexto para ofrecer eventuales apoyos diplomáticos a ambas naciones.

Dependería del desarrollo que hay in situ, también del periodo que sería hecho. Eso sería en el momento venido”, añadió el señor Kunz, a través de Caracol Radio.

Las declaraciones a Caracol Radio las entregó este jueves en Medellín donde el Gobierno de Suiza aportó 2 millones 219 mil dólares para la construcción del primer distrito térmico que tendrá el país.

Se trata de un complejo que aprovecha energía térmica, que se construirá en la zona administrativa La Alpujarra, donde funcionan la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, entre otras entidades públicas.

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