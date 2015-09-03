Presidente Santos firmó contrato por 1,5 billones de Autopista Mar 1

Medellín

Este jueves se firmará en Santa Fe de Antioquia un millonario contrato para el proyecto vial Autopista al Mar 1, el cual hace parte de las obras de cuarta generación que se ejecutan en el territorio nacional.

Autopista al Mar 1 que comienza en el túnel de Occidente y atraviesa los municipios de San Jerónimo, Santa fe de Antioquia y el corregimiento de Bolombolo, tendrá una inversión de 1,5 billones de pesos.

En total se hará la intervención 176 kilómetros de vía, de los cuales 66 kilómetros se rehabilitarán y 33 más se mejorarán, además se construirán 19 túneles cortos.

"Con presencia del presidente, se firman las súper autopistas que conectará a Medellín con Santa Fe de Antioquia y con Cañas Gordas, una inversión de 1,5 billones de pesos y el 21 de septiembre se aprueba la segunda fase de esa carretera que va desde Cañas Gordas a Necoclí, por fin Antioquia y el resto de país va tener una autopista extraordinaria para salir al Urabá antioqueño", indicó el vicepresidente Germán Vargas Lleras.

La firma del contrato en el occidente antioqueño, estará precedida por el presidente Juan Manuel Santos Calderón; la ministra de transporte, Natalia Abello; y el presidente de la Agencia nacional de infraestructura, Luis Fernando Andrade.

El acto se cumplirá en el coliseo central del municipio de Santa Fe de Antioquia.