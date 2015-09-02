Vargas Lleras entregó balance de obras 4G a empresarios en Antioquia

Medellín

Un amplio balance sobre las obras de Autopistas para la prosperidad entregó el vicepresidente Germán Vargas Lleras a los empresarios en el departamento de Antioquia, respondiendo a una invitación del Comité Intergremial y la Andi.

Según Vargas Lleras Antioquia es uno de los departamentos del país más beneficiados con las obras de cuarta generación, indicó que en los próximos dos meses se cumplirá el plazo para tener el cierre financiero de los tramos pacifico 1, 2 y 3, venciéndose así la etapa de pre construcción.

“La Etapa de pre construcción era el tiempo que el concesionario debía utilizar para adelantar la gestión predial, las consultas, el licenciamiento ambiental y lo que era más importante el cierre financiero de estos proyectos”, explicó el vicepresidente.

Anunció además que la próxima semana en consejo de ministros entra a consideración el tramo de magdalena uno que va desde el municipio de Bello hasta el Alto de dolores.

Así mismo, confirmó que el próximo 14 de septiembre vence el plazo de dos meses de publicación para una de las concesiones privadas que hasta el momento la origina El Cóndor, se trata de Antioquia – Bolívar que inicia obras en el municipio de Caucasia atraviesa Córdoba para salir a Tolú.

Al pedir a los empresarios apoyar las iniciativas de infraestructura que adelanta el gobierno nacional, el vicepresidente concluyó que el 21 de septiembre se adjudicará la Autopista al Mar 2 que tiene una inversión destinada de 1,2 billones de pesos y que conectarán con el túnel del Toyo.