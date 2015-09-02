El Grupo Éxito se reestructura para afrontar negocios internacionales

Con el propósito de atender el negocio de ventas al detal (Retail) en cuatro países de Suramérica, el Grupo Éxito anunció la restructuración de su planta corporativa para atender su presencia internacional como multilatina.

La nueva estructura corporativa busca mantener su operación central en Colombia y liderar el retail con Grupo Pão de Açúcar en Brasil, Grupo Disco en Uruguay y con Libertad en Córdoba, Argentina. Con estas compañías se llegará a 2.500 almacenes y 750.000 metros cuadrados de área inmobiliaria arrendada.

El presidente del Grupo, Carlos Mario Giraldo Moreno, reveló que se creará la Presidencia Operativa del retail en Colombia, y las vicepresidencias Negocios Internacionales y de Servicios Éxito, para atender una población de 280 millones de habitantes en los cuatro países donde tiene presencia.

"El reto de mantener el liderazgo en el comercio colombiano y liderar la expansión internacional hacia Brasil, Uruguay y Argentina requieren una estructura sólida, con ‘generales de cinco soles’, experimentados en este negocio de vender, comprar y servir a nuestros clientes”, comentó el presidente Giraldo Moreno.

Carlos Mario Díez Gómez, fue designado presidente Operativo del Retail en Colombia; José Gabriel Loaiza Herrera asumirá la vicepresidencia de Negocios Internacionales mientras que se define quien ocupará el cargo en Servicios Éxito.

Además, se hicieron otros nombramientos en las vicepresidencias Comercial, Ventas y Operaciones, Marca Éxito; y en la gerencia del Negocio Textil.

Al final, la organización de ventas al detal seguirá invirtiendo cerca de 350.000 millones de pesos en retail, al año en Colombia. También, generará 1.000 empleos nuevos anuales y continuará promoviendo el negocio inmobiliario con los centros comerciales VIVA, portafolio que ya tendrá para mediados del año entrante un valor cercano a los 400 millones de dólares.