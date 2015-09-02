Inauguran hoy la ampliación del Museo de Arte Moderno de Medellín

Con una inversión que asciende a 24 mil millones de pesos, aportados por la empresa privada y la alcaldía de Medellín, se inauguran hoy las obras de ampliación del Museo de Arte Moderno de Medellín, en el sector de Ciudad del río, en el sur de la capital antioqueña.

En la nueva ampliación de 7.220 metros cuadrados, el Museo dispondrá de salas de exposiciones, laboratorios, teatro, archivo abierto, oficinas, café, depósito de obra, terrazas y tiendas, que permitirán al visitante ampliar su experiencia en el MAMM.

El proyecto de expansión fue ejecutado por el grupo de arquitectos peruanos 51-1, junto con la oficina local Ctrl G, que dirigen las arquitectas Catalina Patiño y Viviana Peña, ganadoras de un concurso internacional de ideas convocado por el MAMM y el Municipio de Medellín.

Los arquitectos ganadores desarrollaron el proyecto arquitectónico, inspirados en la forma de construcción que se da en las laderas populares de Medellín: la superposición de volúmenes conectados con escalas.

El edificio tiene cinco pisos en forma de cajas, conectadas por terrazas y escaleras, lo que permite recorrerlo de arriba a abajo sin necesidad de ingresar a él, y cada bloque tiene un uso distinto, por lo que su manifestación arquitectónica también es diferente, explicó la Dirección del Museo.

Añadió que, más que una simple ampliación física y un crecimiento en infraestructura, el MAMM crece desde sus contenidos, pues podrá albergar exposiciones temporales y permanentes para disfrutar de parte de la colección del Museo y de la producción de artistas colombianos e internacionales, una programación continua de cine y música en el nuevo teatro, eventos académicos, talleres y laboratorios, conformarán una agenda abierta para el público.

Nueve exposiciones, un concierto de lujo con la argentina Juana Molina y la banda local Parlantes, programación de cine, música y talleres, marcarán el inicio de la Expansión MAMM a partir del 2 de septiembre.

Historia

El Museo de Arte Moderno de Medellín fue creado por un grupo de artistas, galeristas e intelectuales de Medellín, el 24 de agosto de 1978, que se reunieron en una sala de la galería La Oficina, en el centro de la ciudad, para fundar el MAMM con una colección de nueve obras y sin sede.

Sin embargo, dos años después de constituirse como entidad privada sin ánimo de lucro, el Museo de Arte Moderno se trasladó a un salón comunal en el barrio Carlos E. Restrepo, en el sector conocido como Otrabanda, donde permaneció durante 29 años, antes de su instalación en la sede actual en la viejas bodegas de Talleres Robledo, en Ciudad del Río, en noviembre de 2009.