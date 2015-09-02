Se agudiza la inseguridad en el occidente de Medellín, dice la Personería

Con mayor presencia de la fuerza pública permanece el sector La Loma de la vereda San Gabriel, del corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín, debido a la confrontación entre grupos armados ilegales.

A pesar de los refuerzos policiales, la situación de inseguridad se agudiza y aumenta la inasistencia de estudiantes a las clases, reconoció la Personería de Medellín cuyos funcionarios comenzaron una verificación con la policía y la Secretaría de seguridad para evitar que aumente el número de estudiantes por fuera de las aulas.

"Esto ha generado inseguridad e intranquilidad entre los habitantes y esta situación también afecta los colegios que están en el sector donde estudiantes por temor dejan de ir a las instituciones educativas, dejan de asistir y esto genera una zozobra", sostuvo el personero de Medellín Rodrigo Ardila Vargas, a través de Caracol Radio.

El personero municipal precisó que la ausencia principalmente de jóvenes de bachillerato a las instituciones educativas ocurre también por otras circunstancias.

"Muchas veces dejan de asistir a los colegios por amenazas directas o indirectas, por miedo al reclutamiento, por barreras invisibles en las comunas y les da miedo traspasarlas, por desplazamiento de las familias, por explotación laboral de parte de los padres, entonces son muchos los factores por los cuales los jóvenes dejan de estudiar", detalló el señor Ardila Vargas.

Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de tres jóvenes en la zona, que según las primeras hipótesis habrían ocurrido en una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes e incluso de armas.