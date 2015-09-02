Comprometen vigencias futuras para la ampliación del aeropuerto de Rionegro

Medellín

El gobierno nacional anunció que comprometerá vigencias futuras para la ampliación de varios aeropuertos del país, entre ellos, el aeropuerto internacional José María Córdoba en el municipio de Rionegro, oriente antioqueño.

Mañana se abrirá a licitación para la contratación del plan maestro que detallará los aspectos financieros, logísticos y de infraestructura que implica la construcción de la segunda pista de este terminal aéreo.

"Ya recibimos concepto favorable de hacienda comprometiendo vigencias futuras y este jueves se abre la licitación, van hacer 10 meses de estudios, pero a los 10 meses ya tendremos claridad de todo el tema predial, valores, fuentes de financiación, en eso consiste el plan maestro que este jueves se contratará", confirmó el vicepresidente Germán Vargas Lleras.

El vicepresidente Vargas Lleras consideró que avanza a buen ritmo el plan de inversiones por 280 mil millones de pesos para las obras de ampliación de varios terminales aéreos del país, de ellos, tres de Antioquia, El Olaya Herrera de Medellín, el Antonio Roldán Betancur de Carepa y el José María Córdoba de Rionegro.