Grupo Sura bajó en 43.8% ganancias en primer semestre 2015

Medellín

El holding antioqueño Grupo Sura reportó una significativa caída en las utilidades del primer semestre del presente año, en razón al pago de impuestos a la riqueza y la prestación de servicios por encima de los ingresos.

Según la organización, la utilidad neta cerró el semestre en 199.926 millones de pesos (USD 76.9 millones), decreciendo el 43.8 por ciento.

La caída de las ganancias estuvo impactada por el impuesto a la riqueza por valor de 63.874 millones de pesos (USD 24.6 millones); costos financieros que aumentaron en 8.511 millones de pesos (USD 3.3 millones), consecuencia de la conversión de dólares a pesos colombianos.

Además, por la disminución en el efecto neto en la diferencia en cambio por valor de 42,163 millones pesos (USD 16.2 millones).

“Esta diferencia en cambio se presenta en Sura Asset Management Colombia por la posición en moneda extranjera que ocasiona una diferencia en cambio a favor en el 2014 por COP 28,031 millones (USD 10.8 millones), y en el año 2015 es pérdida por valor de COP 21,316 millones (USD 8.2 millones)”, informó el Grupo Sura a la Superintendencia Financiera.

La contabilidad anual indicó que la utilidad neta anual tuvo una disminución de 841,526 millones de pesos, 42.4 por ciento, en 2014.