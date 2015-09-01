Minvivienda dispone 130 mil cupos para 'Mi casa ya' para la clase media

Colombia

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, recordó en Medellín que desde hoy están a disposición de la clase media colombiana 130.000 cupos del programa de financiación de vivienda Mi casa ya, en cuyo inicio el gobierno ya dispone de nueve mil solicitudes.-

A través de Caracol Radio, el Ministro aseguró que hoy el Gobierno Nacional hace efectivo el primer desembolso, con lo cual se inaugura en forma concreta este programa para el acceso a la vivienda.

“Hoy empieza el programa de mi Casa Ya; hoy son los primeros desembolsos. Si usted gana entre dos y cuatro salarios mínimos legales vigentes y quiere comprar una vivienda con 87 millones de pesos, con el constructor y banco que usted escoja es la oportunidad de oro; el gobierno le va a ayudar a pagar una parte muy importante de la cuota inicial y una parte de los intereses por los primeros 7 años”, resaltó el ministro Henao Cardona, en diálogo con Caracol Radio.

Frente a los alcances que tendrá esta línea de crédito, el jefe de la cartera de vivienda manifestó: “son 130 mil cupos a nivel nacional. Lo impresionante es que esto no había comenzado, empieza hoy, y ya tiene nueve mil solicitudes, permitir que muchos colombianos hagan realidad el sueño de comprar vivienda”.

El Ministro Henao Cardona aseguró a Caracol Radio que con este programa y el de subsidio a la tasa de interés, se busca la generación de más empleos en Colombia, como quedó demostrado en las recientes cifras reveladas por el Dane.

“Seguir demostrando que es el sector que más está jalonando la economía, que más genera empleo. Ayer salieron las cifras del Dane más de un millón 381 mil personas están trabajando en el sector de la construcción, aumentamos 123 mil frente al año pasado, por lo que no sólo se beneficiará quien quiera comprar casa, sino que vamos a seguir generando mucho empleo”, manifestó el ministro Luis Felipe Henao Cardona.

El ministro Henao Cardona adelanta en compañía del vicepresidente Germán Vargas Lleras la entrega de más viviendas gratis en varias poblaciones de Antioquia.

En la noche participarán de una reunión con la Intergremial.