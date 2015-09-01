La Procuraduría General sanciona a guardián del Inpec en Itagüí

Medellín

Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de 12 años al señor José Fernando Salazar López, en condición de dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscrito al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí, por ingresar a la cárcel objetos no permitidos.

Para el Ministerio Público quedó demostrado que el dragoneante Salazar, en el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2010 y el 10 de mayo de 2012, fue el beneficiario de giros de dinero por cerca de 17 millones de pesos, los cuales se realizaron a través de una casa de apuestas, producto de la venta de artículos a visitantes y parientes de internos recluidos en el establecimiento penitenciario.

Finalmente se pudo comprobar que Salazar López conocía las prohibiciones legales y sin justificación alguna usó las dependencias del establecimiento carcelario para realizar negocios personales, no solo con los compañeros de trabajo sino también con los familiares que visitaban a los reclusos.

De esta manera, el disciplinado incurrió en las faltas previstas en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al haberse lucrado con los visitantes de los internos y establecer negocios particulares en las instalaciones carcelarias, incumpliendo el deber establecido en el Artículo 34 de la misma Ley disciplinaria, calificándose la falta como gravísima a título de dolo.

Contra el fallo sancionatorio procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.