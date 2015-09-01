Busca traer de Venezuela una mujer antioqueña en graves estado de salud

Desesperada se encuentra una familia en el municipio del Peñol que busca traer de regreso al departamento de Antioquia una mujer de 60 años de edad que está en graves condiciones de salud por una enfermedad terminal que padece en Venezuela.

Según conoció Caracol Radio, las autoridades médicas del vecino país, semana tras semana, se niegan a brindar una intervención quirúrgica que necesita la mujer para evitar que la enfermedad se agudice.

El alcalde del municipio del Peñol, Fredy de Jesús Ocampo, anotó que la señora viajó hace dos años con su esposo a radicarse en Maracaibo para buscar mejores oportunidades de vida.

"Tenemos el caso de una señora que tiene una enfermedad terminal, está hospitalizada en Maracaibo en la Clínica Chiquinquirá, le están haciendo la asistencia médica, pero no se ha podido sacar del país", indicó el mandatario local.

Precisó el señor Ocampo que se adelantan las gestiones necesarias con la cancillería para lograr que a la mujer pueda ser trasladada a Colombia.

"Estamos buscando algún acercamiento con la cancillería, pero en realidad ha sido complicado por el estado de salud de la señora, entonces tenemos dificultades con este tema", reconoció el alcalde del Peñol.

La familia de la afectada teme que su estado de salud empeore, y aún más, que no reciba la atención necesaria por la situación crítica que se atraviesa entre los dos países.