El Grupo Nutresa comienza a sentir efectos de la devaluación del peso

Medellín

Pese que el Grupo Nutresa logró en el primer semestre del año ventas por 3,6 billones de pesos, un 16,8 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, la compañía ya comienza a sentir algunos efectos por el alza en el precio del dólar.

El Grupo aseveró que la devaluación del peso frente al dólar afecta parte de la organización por la compra de materias primas, cuyo precio está relacionado directamente con las divisas.

Según el informe, las ventas en el exterior que suman 1,3 billones de pesos representan un 36,4 por ciento de las ventas totales y son un 19,3 por ciento superiores a las del primer semestre de 2014.

"Expresadas en dólares, estas fueron de USD 522 millones, con una disminución del 5,8%, que se explica por la devaluación de las monedas en Latinoamérica frente al dólar. Al excluir a Venezuela, las ventas en el exterior expresadas en dólares crecen un 1,1%", se explicó a través de un comunicado.

En Colombia las ventas aumentaron un 15,5 por ciento y sumaron unos 2,3 billones de pesos, ingresos que incluyen los del Grupo El Corral que fue adquirido por la compañía desde el mes de febrero; movimiento financiero que disminuyó en un 8,7 por ciento la utilidad neta de del Grupo por la deuda adquirida para hacer dicha compra.

La utilidad neta se consolidó en 229.634 millones de pesos.

En cuanto a la rentabilidad, se logra un ebitda de 458.338 millones de pesos y una utilidad operacional que asciende a 371.651 millones de pesos.