En foro Cities For Life expresan apoyo a alcaldes venezolanos presos

Durante el foro Cities For Life Global Meeting, un grupo de mandatarios locales firmó una declaración en la que se manifiesta el apoyo a los gobernantes locales venezolanos que se encuentran privados de su libertad en su país.

La declaración surgió de una propuesta del alcalde Aníbal Gaviria Correa en la clausura de la sesión plenaria del encuentro de Ciudades por la Vida.

La segunda declaración del encuentro expresa su preocupación por "la grave situación contra los Jefes de Gobierno Local y Regional existentes en Venezuela, y la inhabilitación de destacadas personalidades políticas, violándose de esta manera el principio de separación de poderes y la expresión de la voluntad popular".

Invita a que los mandatarios locales presentes en Cities For Life Global Meeting 2015, incentiven a las Instituciones, Asociaciones y Federaciones de Alcaldes para expresar su solidaridad con sus homólogos privados arbitrariamente de libertad, impidiendo el ejercicio de sus funciones como representantes electos por sus ciudadanos.