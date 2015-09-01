Corte Constitucional falla a favor de un estudiante homosexual de Medellín

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa acogió una acción de tutela solicitada por Absalón Segundo Mosquera Palacios contra la Corporación Universitaria Remington, por la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la educación y al debido proceso.

El joven quien cursaba estudios de medicina en la institución, debió abandonar sus estudios por la situación de acoso y discriminación de la que fue objeto, materializada en comentarios ofensivos por parte de integrantes de la comunidad educativa sobre la manera en que exterioriza su identidad sexual y de género; amonestaciones por parte de directivos y profesores orientadas a censurar su indumentaria y a imponerle patrones de vestuario y comportamiento masculinos; el inicio de tres procesos disciplinarios en los que se evidencia un ánimo de persecución y en los que no contó con las debidas garantías; cambios en las notas de varias materias y negligencia en la definición de su situación académica; así como la violación de sus comunicaciones privadas.

La Corte Constitucional ordenó a la Corporación Universitaria Remington que, en el término 48 horas, contadas a partir de la notificación de la providencia, disponga un espacio de encuentro para que el joven Mosquera Palacio de 23 años, oriundo del Bajo Baudó en el Chocó, recibidas disculpas formales de los docentes y directivos de la Corporación Universitaria Remington, quienes con sus expresiones le faltaron al respeto, en particular al docente Héctor Mauricio Mazo Álvarez y al Decano de la Facultad de Medicina Arcadio Maya Elejalde.

Ordena además la Corte Constitucional que la institución educativa ofrezca disculpas por los agravios de los que ha sido víctima el joven estudiante por su condición sexual y precisa que deben estar presentes, además del actor, aquellas personas cuya presencia la Corporación Universitaria considere necesaria para alcanzar la finalidad reparadora y reconciliadora de este espacio de diálogo.

El estudiante Absalón Segundo Mosquera Palacios también, en forma personal, deberá ofrecer “disculpas formales a los docentes y directivos de la Corporación Universitaria Remington a quienes con sus expresiones faltó al respeto, en particular al docente Héctor Mauricio Mazo Álvarez y al Decano de la Facultad de Medicina Arcadio Maya Elejalde. En este mismo espacio, la institución educativa deberá ofrecer disculpas al actor por los agravios de los que ha sido víctima, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia”.

Además, obliga a que se fijen las condiciones académicas y disciplinarias para el ingreso y permanencia del estudiante en la Universidad y señala que la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Medellín participarán como veedores y mediadores en este encuentro.

La Corte Constitucional ordenó a la Corporación Universitaria Remington que en adelante se abstenga de interferir con el desarrollo y expresión legítima de la identidad de género de Absalón Segundo Mosquera Palacios y demás estudiantes del centro de enseñanza, en especial en aspectos relativos a la forma de vestir y la utilización de accesorios estéticos.

Por último, la Corte estableció un plazo de seis meses para que la Corporación Universitaria Remington diseñe un plan para adaptar el servicio de educación que provee a sus estudiantes pertenecientes a grupos étnicos y minorías sexuales y le ordena al Ministerio de Educación Nacional que en el mismo término de seis meses, ajuste los "Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva", para considerar de manera específica la situación de las personas que padecen discriminación racial y de género, incluyendo en estos las personas pertenecientes a minorías sexuales.