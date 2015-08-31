Desplazamientos campesinos en el norte y nordeste de Antioquia.

Medellín

Atendiendo un convocatoria de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, labriegos de Anorí, Campamento, Toledo, Ituango y Briceño iniciaron hoy desplazamientos y concentraciones en diversos puntos del norte y nordeste de Antioquia.

Según los líderes de la protesta, ésta hace parte de una jornada nacional de movilizaciones que se prolongará hasta el 5 de septiembre, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento a los acuerdos firmados para poner fin al Paro Agrario Nacional de hace dos año.

El alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira Valencia reportó que unos 200 campesinos de los municipios de Anorí y Campamento se han concentrado un predio que se encuentra en proceso de restitución, en el sitio conocido como Nueva Porce de ese municipio, pero que que no hay alteraciones del orden público.

Se reporta además que otros 150 campesinos se han concentrado en Toledo, Ituango y la vereda Chirí de Briceño.

Se espera que mañana haya más movilizaciones campesinas en el municipio de Valdivia en el Bajo Cauca antioqueño y el occidente del departamento.

Voceros de la Mesa Agraria en Antioquia indicaron que la protesta se mantendrá hasta el próximo sábado 5 de septiembre y que será pacífica y garantizaron que no habrá bloqueos de carreteras.