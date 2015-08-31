Gobierno y Farc apoyan que proceso de desminado en Orejón avance rápidamente

Medellín

Al reiniciarse el desminado humanitario luego de mes y medio de estar en pausa en la Vereda Orejón de Briceño, por la muerte de un soldado en el desminado, el coronel en retiro Raúl Colón, director de la Agencia Integral Contra Minas Antipersona, expresó que esta todo dispuesto para que se avance en el menor tiempo posible en estas tareas.

"El proyecto tiene el espíritu tanto de los negociadores de nuestro gobierno, como los negociadores de las Farc, que el proyecto piloto del Orejón tiene que ser el primer peldaño, para avanzar en otros territorios del país, en este mismo tipo de operaciones”, manifestó el coronel en retiro Raúl Colón.

Además expresó que: “ustedes saben que en Colombia refiere cerca de 700 municipios que están afectados por minas y esperamos que las mejores prácticas en el Orejón la podamos implementar en otros departamentos donde también hay el mismo problema de minas como lo refiere Antioquia”.

El Coronel en retiro Raúl Colón, director de la Agencia Integral contra minas antipersona advirtió que se ha dado todas las garantías de seguridad para las personas que trabajan en estas tareas.

“El Ministerio de la Defensa tiene toda la fuerza efectiva disponible para enfrentar cualquier amenaza que pueda darse cerca del proyecto piloto y del grupo multitarea que está en Orejón. Es así que las fuerzas militares han desplegado dentro del protocolo de seguridad su mayor número de efectivos, para llevar a cabo operaciones que alejen cualquier riesgo”, puntualizó.

Por último, dijo que existe la tranquilidad de parte de los gobiernos locales y de la misma comunidad y los integrantes de los equipos multitareas, que se ha dado todas las garantías para seguir adelante con el proceso de desminado en la Vereda Orejón.