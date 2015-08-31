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31 jul 2026 Actualizado 11:51

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INNOVACIÓN

Inicia en Medellín Cities For Life que reúne Urbes del mundo

Durante el evento se compartirán los mejores 40 casos de innovación sociales globales.

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Medellín será a partir de hoy sede del primer "Cities for life", un encuentro para que las urbes del mundo compartan conocimiento y encuentren soluciones innovadoras a problemas de movilidad, medioambiente, seguridad, planeación y gobierno.

Para esta cita, la ciudad recibirá a alcaldes y expertos urbanos de todo el mundo para que discutan y planteen cómo deben ser las ciudades del futuro para que sean verdaderas ciudades para la vida, teniendo como ejes estructurales la solidaridad, la metodología y la innovación.

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), para 2050 se espera que el 90% de la población mundial sea urbana, frente al 35% actual.

Por ello, para los organizadores de"Cities for life", es prioritario garantizar un desarrollo humano sostenible, la democracia, la inclusión, equidad y la libertad en urbes cada vez más complejas.

Durante el evento se compartirán los mejores 40 casos de innovación social globales para que las ciudades tengan puntos de referencia y reciban recomendaciones para mejorar su territorio.

Pero más allá del encuentro, se hará la presentación de la plataforma Citiesfor.life, inspirada en el modelo de innovación abierta y co-creación a partir de la participación ciudadana en Mimedellin.org.

Esta herramienta tecnológica se muestra como un ecosistema virtual en el que se procesarán retos urbanos específicos y se recibirán propuestas de solución de la comunidad global y de un banco de experiencias innovadoras exitosas.

Cities For Life es liderada por la Alcaldía de Medellín y la Corporación Ruta N, con el apoyo de ONU-Hábitat, el Banco Mundial y el banco de desarrollo de América Latina CAF, entre otros.

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