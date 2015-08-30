Familias deportadas de Venezuela comenzaron a llegar al departamento de Antioquia

Medellín

Al municipio de Peñol, oriente antioqueño, llegaron este fin de semana varias familias que fueron deportadas de Venezuela, según confirmaron las autoridades a Caracol Radio.

Se trata de tres familias que años atrás huyeron del intenso conflicto armado que se vivía en esta localidad del departamento y decidieron radicarse en el vecino país con el fin de buscar nuevas oportunidades de vida.

Según la personera del Peñol, Cristina Ocampo, algunas de las familias llegaron sin varios de sus parientes porque al parecer se quedaron recuperando los enseres.

“Los sacaron incluso de una de las familias llegó solo el papá porque la mamá se quedó sacando algunos enseres y no ha podido pasar la frontera porque ella si es venezolana y el papá es colombiano y los niños habían sido registrados acá y por eso los sacaron”, señaló la señora Ocampo.

La funcionaria subrayó que la alcaldía del Peñol busca coordinar con el gobierno departamental la ruta de atención para los antioqueños que lleguen del vecino país.

“En la época de violencia muchas personas se fueron para Venezuela y ahorita entonces están empezando a llegar entonces estamos comenzando a mirar y establecer rutas de atención, el Dapard ya nos ayudó para cruzar bases de datos en la frontera y verificar los registros de quienes llegan de esa zona”, explicó la personera.

Este lunes se hará un censo preliminar y se entregarán ayudas, además se verificará si en otras zonas de Antioquia también se tiene presencia de personas deportadas de Venezuela.