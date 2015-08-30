Movilización en Medellín en contra de la desaparición forzada

Marchan en Medellín por los desaparecidos en Colombia. / Cortesía IPC

Medellín

Medellín se vincula hoy a la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A las 10:00 de la mañana comenzó en la estación del Metro de El Poblado la movilización convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la marcha atraviesa la avenida las Vegas para llegar hasta el parque lineal de Ciudad del Río.

En la marcha las personas muestran siluetas negras con los nombres de los desaparecidos, como símbolo de la exigencia que año tras año hacen los familiares de las víctimas, con el fin de impulsar la adopción de medidas, exigir justicia y reforzar la decisión de proteger los derechos humanos.

Así mismo, se ubicaron en 100 lugares representativos de la ciudad, otras siluetas adhesivas, como símbolo de memoria, verdad y justicia.

En el parque lineal de Ciudad del Río la marcha concluirá con un acto central que integra actividades lúdicas y culturales que pretenden generar reflexiones sobre el drama de la desaparición forzada en la capital antioqueña.