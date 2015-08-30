Campaña en Medellín a favor de deportados de Venezuela

En Medellín se recogen ayudas para deportados de Venezuela. / Caracol Radio

Medellín

Hasta hoy en la tarde se mantendrá la campaña promovida por un colectivo ciudadano de Medellín de recolección de víveres y enseres para ser enviados a la ciudad de Cúcuta, como un aporte a la difícil situación que viven los colombianos deportados de Venezuela.

En el parque de Ciudad del Río se habilitó un centro de acopio en donde se están recibiendo ayudas como artículos de aseo, pañales, alimentos no perecederos, sabanas y alimentos para mascotas.

Varias empresas transportadoras, entre ellas una línea área, se han sumado a la campaña y facilitarán el transporte hasta Cúcuta de las ayudas que se recojan.

Allí las ayudas serán recibidas por el Club Rotario de Cúcuta, que se encargará de distribuirlas en los albergues.