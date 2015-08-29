Desde Medellín envían unidad móvil de salud a Cúcuta

Medellín

En una acción conjunta entre la Universidad de Antioquia, la dirección de tránsito departamental, la Asociación de Transportadores de Carga y la empresa TCC en las últimas horas salió un conteiner desde Medellín hacía el Norte de Santander para apoyar la situación en la Frontera.

Se trata de una unidad móvil dotada con elementos médicos, además de enfermeros y otros objetos que permiten atender a las personas que tengan alguna complicación de salud.

“Es una unidad médica que va estar ubicada Villa del Rosario, cerca de Cúcuta, atendiendo básicamente todo el tema médico, se pueden hacer atenciones básicas de valoración y atención médica para todos los colombianos que están allá en la zona de frontera”, indicó Luis Orlando Ramírez, presidente de ATC.

El comandante de la dirección de tránsito departamental, Mayor Juan Andrés Gómez, indicó que en la unidad se desplazaron algunos uniformados especializados en el tema de salud con el fin de apoyar la iniciativa.

“Con dicha unidad fueron enviados dos policías enfermeros de la institución y en estos momentos se encuentran ya en la ciudad de Cúcuta y de acuerdo a la coordinación se están atendiendo a las personas que han sido deportadas”, sostuvo el Mayor Gómez.

La unidad móvil se quedará por el tiempo que sea necesario en la zona de frontera con el fin de atender la salud de los colombianos y venezolanos que viven una difícil situación por las decisiones del presidente Nicolás Maduro.