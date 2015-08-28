Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín
CRISIS EN LA FRONTERA

Buscan alternativas para empresarios afectados por cierre de frontera

Una comisión de la entidad viajará a Cúcuta para reunirse con los empresarios afectados por el cierre de la frontera.

Continúa la crisis en la frontera con Venezuela.

Continúa la crisis en la frontera con Venezuela. / Caracol Radio

Continúa la crisis en la frontera con Venezuela.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

En su visita a la ciudad de Medellín, la presidenta de Procolombia, María Claudia Lacouture, confirmó que este viernes una comisión de la entidad viajará a Cúcuta para reunirse con los empresarios afectados por el cierre de la frontera.

El objetivo es poder buscar alternativas rápidas a unos ocho sectores empresariales que se dedican a exportar productos y servicios a Venezuela y quienes ya comienzan a verse afectados por el bloqueo en el acceso al mercado del vecino país.

“Es una directriz del presidente Santos que está dirigiendo toda la operación de ayuda con el Norte de Santander y a nosotros desde nuestro alcance es el trabajo con los empresarios como podemos ayudar aquellos que hoy en día están exportando a Venezuela encontrarles nuevos mercados, lograr generar oportunidades rápidas para estos empresarios”, confirmó la presidenta de Procolombia.

La comisión de Procolombia orientará a los empresarios para que comercialicen sus productos en otras zonas del país donde hay demanda, con el fin de mitigar las pérdidas económicas. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir