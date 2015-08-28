Buscan alternativas para empresarios afectados por cierre de frontera

Medellín

En su visita a la ciudad de Medellín, la presidenta de Procolombia, María Claudia Lacouture, confirmó que este viernes una comisión de la entidad viajará a Cúcuta para reunirse con los empresarios afectados por el cierre de la frontera.

El objetivo es poder buscar alternativas rápidas a unos ocho sectores empresariales que se dedican a exportar productos y servicios a Venezuela y quienes ya comienzan a verse afectados por el bloqueo en el acceso al mercado del vecino país.

“Es una directriz del presidente Santos que está dirigiendo toda la operación de ayuda con el Norte de Santander y a nosotros desde nuestro alcance es el trabajo con los empresarios como podemos ayudar aquellos que hoy en día están exportando a Venezuela encontrarles nuevos mercados, lograr generar oportunidades rápidas para estos empresarios”, confirmó la presidenta de Procolombia.

La comisión de Procolombia orientará a los empresarios para que comercialicen sus productos en otras zonas del país donde hay demanda, con el fin de mitigar las pérdidas económicas.