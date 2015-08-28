Colombianos protestaron en Consulado de Venezuela

Medellín

Un grupo de 30 colombianos con la camisa de la selección se manifestaron en el consulado de Venezuela en Medellín en contra de las políticas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro y el cierre de la frontera.

Luis Emilio Arboleda, un colombiano que se declaró indignado, le pidió al gobierno colombiano retirarse de la Unasur en signo de protesta. Insistió que las protestas no son en contra de los venezolanos, sino del gobierno del vecino país.

“Estamos exigiendo que se respete la dignidad de los colombianos que residen en la frontera con Venezuela y como mínimo que le devuelvan sus enceres y que el presidente Santos tenga más fortaleza y firmeza ante la situación”, afirmó el manifestante.

A la movilización llegaron con camisetas, pitos y carteles, también acompañados por venezolanos que les reiteraron su apoyo a los colombianos que han sido deportados o han salido por su cuenta.