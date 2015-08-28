Empresario bananero ofrece empleo a colombianos deportados de Venezuela

Medellín

Un empresario antioqueño anunció la oferta de empleo para las familias o personas que fueron deportadas, interesadas en trabajar en la subregión de Urabá.

A título personal, José Orlando Zuluaga, propietario de la empresa Agropecuaria Hojas Verdes, reveló a Caracol Radio que está dispuesto a recibir a media docena de colombianos afectados con las decisiones del gobierno de Venezuela.

“Por el lado de mi empresa yo podría ubicar 7 familias, o sea 7 personas cabezas de familia, yo pagándoles todo, todas sus prestaciones, salarios que oscilan entre 900 y un millón de pesos. Qué hacen, trabaja en las bananeras en la parte de oficio varios”, explicó a Caracol Radio el empresario antioqueño.

El señor Zuluaga dijo además que en la zona de Urabá hay otras como la suya, que podrían brindar una oportunidad a algunos colombianos deportados de Venezuela.

Los interesados en esta oferta de empleo pueden ubicar a esta empresa, al frente del aeropuerto los Cedros en Apartadó.