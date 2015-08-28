Ministerio de agricultura anuncia ayudas para plataneros de Urabá

Medellín

Con beneficio para 11.893 familias de la zona de Urabá en Antioquia y Chocó, que derivan su sustento del cultivo de plátano, la próxima semana arranca un proyecto dirigido al fortalecimiento y mejoramiento agroproductivo, comercial y empresarial de estos productores.

Según informó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, para este proyecto que es un cumplimiento del Gobierno se invirtieron 5.200 millones de pesos, los cuales se ejecutaran gracias a un convenio firmado con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

El convenio busca articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para acompañar a estos pequeños productores, que tienen sembradas 26.252 hectáreas en 13 municipios urabaenses, con el fin de mejorar sus condiciones productivas y con ello su calidad de vida y la de sus familias.

Un componente clave de este plan, es el suministro de 52.504 bultos de fertilizantes a los beneficiarios, pero además se realizará pedagogía a los agricultores para que mejoren sus prácticas de cultivo, conocerán la importancia de la fertilización, de la calidad de la semilla, nutrición y aspectos sanitarios.

En la subregión de Urabá y Chocó, existen cerca de 42.000 hectáreas de plátano y exóticos como manzano, popocho, baby bananas y red macabu, de las cuales unas 12 mil hectáreas aproximadamente, se destinan al mercado de exportación con un total de 4 millones 200 mil cajas anuales exportadas.