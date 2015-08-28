Este sábado habrá jornada nacional de vacunación en Medellín

Medellín

Padres de familia podrán llevar los niños a 109 puestos de la red pública y privada en 16 comunas y 5 corregimientos.

Este sábado 29 de agosto habrá la Jornada Nacional de Vacunación por ello las autoridades dispusieron 109 puntos en las IPS de la red pública y privada en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

La jornada se cumplirá entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde sin ningún costo, pero donde se debe presentar el carné actualizado del esquema de vacunación.

En los puntos instalados podrán atenderse niños menores de seis años de edad, mujeres gestantes o en edad fértil de 10 a 49 años, además de jóvenes de 9 a 17 años desescolarizadas y de 9 a 26 años escolarizadas, también se atenderá a la población de 50 años en adelante.

Se podrán aplicar dosis de la vacuna Papiloma Humano, tétano, influenza y toxoide tetánico.

Con esta jornada se pretende alcanzar la meta de ciudad que para el mes de agosto debe contemplar 2.981 niños menores de un año, 7.252 niños de un año de edad y 4.147 niños y niñas de cinco años.