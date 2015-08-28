Fenalco, Antioquia elegirá este domingo al Tendero Líder de la región

Medellín

Este domingo, 30 de agosto, Fenalco Antioquia elegirá al Tendero Líder de este departamento.

Lo hará en una fiesta para reconocer esta labor que continúa siendo una de las más importantes en el sector comercial porque agrupa el mayor número de establecimientos en todo el país, y ser las que más venden productos básicos entre los bienes de consumo.

En el concurso se conocerá al ganador del Tendero Líder, quien se convertirá en un modelo para los demás negociantes y recibirá dos millones de pesos y una motocicleta, y será reconocido en la noche de los mejores, que este año se cumplirá el martes 27 de octubre en el Teatro Metropolitano.

Los tenderos y sus familias disfrutarán de promociones, obsequios, degustaciones, rifas y programación musical en el Aeroparque Juan Pablo II, de 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

En Antioquia hay alrededor de 30 mil tiendas, en Medellín según cifras el 51% de las personas prefieren la tienda de barrio por las facilidades de pago y cercanía.