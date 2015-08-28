El asesinato de conductor de bus genera zozobra en Comuna 13 de Medellín

Medellín

Por el asesinato de un conductor de la línea de buses integradas del Metro de Belencito Corazón, crece el temor entre los habitantes del occidente de la ciudad, donde hay confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Se trata del asesinato de Santiago Marín, de 26 años de edad, atacado cuando conducía un vehículo de servicio público, un crimen que según la policía habría cometido uno de los pasajeros que le disparó y huyó.

"La información inicial dice que él (pasajero) iba con él (conductor) en el bus, al parecer lo conocía y en determinado momento sacó un arma, le disparó y una moto lo estaba esperando y huyó. Hay que verificar si esa información es correcta", detalló el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá.

El vicealcalde de gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, aseguró que se investiga si el conductor muerto era desplazado de la vereda La Loma y si su muerte tiene relación con los hechos violentos de los últimos días.

"Un asesinato con un arma con silenciador, la policía está haciendo la investigación y si tiene relación con los hechos que se están presentando en La Loma de San Cristóbal", sostuvo el funcionario a través de Caracol Radio

La policía precisó además que el conductor tenía antecedentes judiciales, y tiempo atrás fue investigado por venta de estupefacientes.

Las autoridades reiteraron que se incrementó el pie de fuerza en algunos sectores específicos de la comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal para capturar de los responsables de las alteraciones del orden público.