Cinco mil toneladas diarias dejan de movilizar entre Colombia y Venezuela

Medellín

Unas 100 operaciones de transporte de carga al día estarían paralizadas por el cierre de la frontera venezolana confirmó a Caracol Radio, el gremio Defencarga después de un análisis estadístico con las cifras entregadas por el Dane y Procolombia.

Clarita María García Rúa, directora nacional de la agremiación de generadores y transportadores de mercancías, precisó que los viajes corresponden a exportaciones e importaciones entre los dos países, lo que significa que se están dejando de movilizar unas cinco mil toneladas de mercancía al día.

"Se puede estar hablando de más o menos 100 operaciones diarias, entonces si estamos afectados porque es un volumen muy alto de mercancía que se ha dejado de movilizar, sí hacemos los cálculos se están dejando de movilizar cinco mil toneladas diarias, aproximadamente, tanto en exportación, como en importación", sostuvo la dirigente gremial en Caracol Radio.

Aunque las relaciones comerciales con Venezuela han caído en los últimos cinco años, el sector transportador registra un leve repunte en el último año.

Según registros del Dane, las exportaciones e importaciones a Venezuela durante el primer semestre del año ascendieron a 760 millones de dólares; que corresponden a 939 mil toneladas durante ese período.

"El flete entre Colombia y Venezuela suma de 4.800 dólares, según datos que nos entrega Procolombia; de ahí vemos que se ve afectado el sector no solo por los fletes que hemos dejado de percibir en estas operaciones, sino porque entonces se están dejando de movilizar un número muy importante de toneladas tanto en importación como en exportación", expuso la señora García Rúa a través de Caracol Radio.

El gremio Defencarga asegura que se desconoce casos de transportadores colombianos que estaban radicados en Venezuela y quienes también buscan alternativas para regresar al país.