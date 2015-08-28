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31 jul 2026 Actualizado 13:08

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CRISIS CON LA FRONTERA

Venezolanos volverán a protestar en Medellín por situación en la frontera

La protesta será al mediodía frente a las instalaciones del consulado de Venezuela en Medellín.

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Los venezolanos radicados en Medellín volverán a protestar este viernes en el consulado de su país ubicado en el barrio Belén al suroccidente de la ciudad para rechazar la situación crítica que se vive en la frontera.

"Queremos que los colombianos se enteren que no estamos de acuerdo con esta locura, reunirnos y que sepan que los venezolanos que vivimos en Colombia estamos en desacuerdo con esa locura en la frontera", indicó Julián Arvelo, voceros de venezolanos en Medellín.

Los venezolanos actualmente residentes en la capital antioqueña aseguran que el bloqueo entre los dos países, es una estrategia electoral del presidente Nicolás Maduro.

"Ellos quieren armar conflicto para suspender las elecciones, que es la mejor salida que tenemos los venezolanos y la más pronta, el próximo seis de diciembre", consideró el venezolano.

En esta oportunidad la protesta estará apoyada también por algunos colombianos que se declaran indignados por la deportación de colombianos que han tenido que salir con algunos de sus enseres en los hombros.

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