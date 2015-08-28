Radican tres propuestas para construir el túnel del Toyo hacia Urabá

Medellín

Tres propuestas integradas por 8 firmas, de las cuales 6 son colombianas quedaron radicadas al cierre de la Licitación Pública del Proyecto Túnel del Toyo.

Las propuestas recibidas fueron Ferrovial Agroman; Consorcio Gran Túnel, Integrado por Concretos y Asfaltos S.A. (60%), China Habour Engineering Company Limited Colombia (20%), Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. (20%), y Consorcio Antioquia al mar, integrado por Colombiana de Infraestructuras S.A.S. (40%), CASS Constructores & Cia. S.C.A. (20%), Carlos Alberto Solarte (20%), Estyma Estudios y Manejos S.A. (20%).

Ese proceso contó con la participación de expertos que permitieron construir unos pliegos de condiciones claros y un programa financiero estricto.

El proceso de diseño de la licitación fue socializado desde el pasado 28 de abril, en un sitio web especialmente diseñado por la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín, este contó con más de 24 mil visitas y allí fueron publicados más de 17 mil documentos.

Así mismo, antes del cierre del presente proceso, se recibieron 1.183 observaciones que fueron respondidas de manera completa y oportuna.

Para el proyecto del Túnel de Toyo por primera vez, entes territoriales dispusieron de recursos significativos para la construcción de una vía del orden nacional. Los aportes de la región ascienden a la suma de 1.3 billones de pesos, de los cuales la Gobernación de Antioquia aporta 780 mil millones de pesos y el Municipio de Medellín 520 mil millones de pesos.

Estos recursos se complementan con los aportados por el Gobierno Nacional, 540 mil millones de pesos.