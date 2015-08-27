Comfama asigna $13.369 millones en 1.021 subsidios de vivienda

Medellín

La Caja de compensación Familiar de Antioquia, Comfama, entregará esta tarde 1.021 subsidios de vivienda de interés social por 13.369 millones de pesos, de los cuales 41 corresponden a trabajadores que habitan en las zonas rurales de Antioquia.

El 75% de las familias beneficiarias tiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos. En total la Caja ha entregado 31.892 subsidios, equivalentes a $321.805 millones.

“Convocamos de manera especial a los habitantes del campo para que se postulen y se beneficien con el subsidio rural para construir su casa en un lote o terraza de su propiedad, o mejorar la que ya tienen. La Caja está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros trabajadores de menores ingresos, muchos de los cuales viven en áreas rurales”, afirma la Directora de Comfama, María Inés Restrepo de Arango.

También se harán eventos en otras dos regiones de Antioquia donde la Caja cuenta con proyectos de vivienda en los que se pueden aplicar estos subsidios: 41 en Urabá, donde se construye Ciudadela Comfama; y 222 en el Oriente, donde se adelantan obras en Rionegro –Villa Camila–, La Ceja, San Vicente Ferrer, Guarne y Marinilla. También se asignaron subsidios en municipios del Norte y el Suroeste como Entrerríos, Yarumal, Santa Bárbara, Támesis y Venecia.

La ceremonia se cumplirá en el auditorio de Comfama San Ignacio, desde la una de la tarde.

Beneficiarios

“Mi papá nos dio el terreno. Todos los días, después del trabajo, me quedaba hasta altas horas de la noche organizando la tierra para empezar la construcción y me ayudaba con unas lámparas que había en la finca para el ordeño. Nuestras familias nos colaboraron mucho, con su apoyo más las cesantías y un préstamo, poco a poco conseguimos los materiales para construir la casa. Cuando nos pasamos la vivienda estaba en obra gris y queríamos terminarla. En ese momento supe que podía postularme al subsidio de vivienda rural de Comfama y de inmediato lo hice. A los pocos meses nos lo ganamos e invertimos los recursos en revocar, poner un nuevo piso en baldosa y organizar el circuito eléctrico. ¡El subsidio de vivienda fue una bendición!” Luis Enrique Vargas, trabajador del sector agropecuario. Vereda Samaria de El Carmen de Viboral.

Los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos (equivalentes a $2’577.400) y quieran adquirir vivienda propia, pueden diligenciar el formulario que está en www.comfama.com o solicitarlo en cualquiera de las sedes.

Los afiliados a Comfama que están postulados al subsidio de vivienda también pueden consultar está página para saber si resultaron beneficiados en esta asignación.