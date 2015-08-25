Colonia venezolana en Medellín haría protesta por crisis en la frontera

Medellín

Los venezolanos radicados en Medellín evalúan la posibilidad de unirse con los compatriotas que viven en otras ciudades del país para hacer una protesta colectiva y rechazar la crisis que se vive en la frontera con Colombia.

A través de grupos en las redes sociales iniciaron una invitación para que este miércoles, 26 de agosto, alcen su voz de rechazo a lo que consideran una vulneración de los derechos humanos.

En el grupo oficial de venezolanos en Medellín se planteó: "Y si organizamos una protesta en los consulados o Plazas Principales donde alcemos la voz como venezolanos exigiendo el respeto a los Derechos Humanos de los colombianos en frontera, así como el libre tránsito por ambos países y una respuesta real por parte del Gobierno de Santos? Activémonos este 26 de agosto".

En diálogo con Caracol Radio, la venezolana Tibisay Gutiérrez, radicada en Medellín, rememoró los difíciles relatos que han recibido de paisas atrapados en el vecino país.

"Es una situación muy difícil, personas que aparentemente vivían allí y que los sacaban de sus casas, que se las demolían o les robaban. Conocimos el caso de una señora; ella se escapó porque temprano le sacaron los enseres y ellos (la Guardia Bolivariana) no son tontos, sacan las cosas que tienen valor y se la iban a llevar presa y por eso ella se voló", contó la señora Gutiérrez a Caracol Radio.

Se espera que hoy se defina si se hace una protesta contra las decisiones del presidente Nicolás Maduro, determinaciones que rechazan y califican como una jugada política con miras a las elecciones del mes de noviembre.

Más rechazo

El grupo de venezolanos residentes en Antioquia lamentó la actual realidad de la frontera después del cierre ordenado por el presidente Nicolás Maduro, y advirtió que se trata de una jugada política con fines electorales, por los comicios de fin de año en el vecino país.

César Valencia, vocero de los venezolanos, pidió al gobierno colombiano exigir a Caracas respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de ambos países.

“Es lamentable que Maduro tome una decisión de este tipo siendo países hermanos y siendo Colombia dependiente de Venezuela y Venezuela de Colombia en temas comerciales. Las medidas que Maduro toma son distractoras por las elecciones de noviembre de Venezuela. Es hora de exigirle al gobierno colombiano que se ponga los pantalones y tome una decisión para no permitir esta vagabundería del gobierno venezolano” afirmó el vocero a través de Caracol Radio.

Agregó que es necesario que la comunidad internacional rechace lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana porque los intereses de Maduro están perjudicando a más de 100 mil personas que cotidianamente conviven en la frontera.