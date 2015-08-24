Cafeteros protestaron en la vía entre Medellín y Manizales

Medellín

Un grupo de cafeteros protestó en el municipio de La Pintada, en la vía que comunica a Medellín con el Eje cafetero para denunciar unos supuestos incumplimientos del gobierno con los pactos alcanzados durante las movilizaciones nacionales.

Benjamín Suárez, vocero de dignidad cafetera relató que debido al inconformismo los campesinos decidieron marchar para visibilizar sus problemáticas económicas.

“Hoy varios de los cafeteros están marchando en La Pintada, el gobierno nacional incumplió con los compromisos como el precio de los insumos, el tema de no minería en la zona cafetera y el tema de los créditos”, aseguró el vocero.

Insistió que a pesar de que el precio de café sigue siendo bueno, todavía no es rentable para los campesinos que tienen que adquirir insumos a altos costos.