Venezolanos en Medellín lamentan crisis en la frontera

Medellín

El grupo de venezolanos residentes en Antioquia lamentó la actual realidad de la frontera después del cierre ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Afirman que se trata de una jugada política con miras a las elecciones de noviembre en el vecino país.

Cesar Valencia, vocero de los venezolanos, le pidió al gobierno colombiano exigir respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de ambos países por parte de Caracas.

“Es lamentable que Maduro tome una decisión de este tipo siendo países hermanos y siendo Colombia dependiente de Venezuela y Venezuela de Colombia en tema comercial. Las Medidas que maduro toma son distractoras por las elecciones de noviembre de Venezuela. Es hora de exigirle al gobierno colombiano que se ponga los pantalones y tome una decisión para no permitir esta vagabundería del gobierno venezolano” afirmó el vocero.

Agregó que es necesario que la comunidad internacional rechace lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana porque los intereses de Maduro están perjudicando a más de 100 mil personas que cotidianamente conviven en la frontera.