Alza del dólar reta la producción del campo colombiano: Iragorri

Incrementar las exportaciones de los productos agrícolas y sustituir las importaciones especialmente de alimentos, propone el Ministerio de agricultura al campo colombiano en este contexto de devaluación, con el precio del dólar por encima de los 3 mil pesos y al alza.

Así lo indicó en Medellín el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, en su visita a la feria Expo Agrofuturo que se cumple en el Centro de convenciones Plaza Mayor.

"Todo lo que se está importando va subir el precio, no hay nada que hacer, pero es la gran oportunidad para el campo colombiano para que los consumidores que son 47 millones de personas compren productos nacionales a mejor precio", consideró el ministro de agricultura.

El señor Iragorri Valencia expuso que las exportaciones de este sector de la economía han crecido un 30 por ciento en el último año con el ingreso de 45 productos nuevos a mercados internacionales, pero se necesita seguir creciendo en esta actividad comercial externa.

"No podemos seguir sembrando cada vez más de lo mismo porque cada vez los precios de esos productos están más deprimidos y no hay suficiente comercialización", advirtió el ministro.

A 2018 el gobierno nacional espera tener un millón de hectáreas nuevas sembradas, principalmente con cereales, maíz, soya y arroz, productos con los que se lograría sustituir hasta el 80 por ciento de las importaciones de alimentos al país.