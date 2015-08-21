Tres muertos y 21 heridos en accidente de tránsito en Cocorná, Antioquia

Medellín

Dos personas muertas y 22 más heridas es el saldo que deja un accidente de un bus de servicios especiales que transportaba un grupo de la tercera edad de la fundación San Vicente de Paúl de Medellín.

Según el comandante de carreteras de Antioquia, Mayor Juan Andrés Gómez, al parecer el vehículo tuvo una falla mecánica a la altura del municipio de Cocorná en el oriente antioqueño, cuando pretendía tomar la autopista Medellín – Bogotá.

“El volcamiento lateral de un vehículo tipo bus de servicios especiales el cual transportaba 24 pasajeros todos adultos mayores, hubo dos personas que fallecieron en el lugar de los hechos y tenemos el traslado de las demás a centros asistenciales para la valoración médica respectiva”, confirmó el Mayor Gómez.

Según el conductor el vehículo los frenos no respondieron y por ello perdió el control del carro, sin embargo, las autoridades investigan que habría pasado.

Las 22 personas adultas mayores heridas fueron remitidas al Hospital San Juan de Dios del municipio de Rionegro donde son valoradas.

La vía Medellín – Bogotá a la altura del municipio de Cocorná tiene paso restringido a esta hora por la atención de la emergencia.