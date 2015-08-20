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31 jul 2026 Actualizado 11:05

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Radican primera queja contra padre que hizo "pistola" en Medellín

RedVer pide que sea apartado del ejercicio del sacerdocio o que se ordene su traslado

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Ante la Conferencia Episcopal la Red de Veedurías en cabeza de su presidente, Pablo Bustos, radicó una queja contra el padre, Carlos Emilio Morales, quien hizo gestos obscenos cuando le llamaron la atención por transgredir normas de tránsito.

En el recurso solicitan que al religioso se le imponga una sanción ejemplar por faltar a las normas que establece el código canónico.

Además la Red de Veedurías pide que el padre sea retirado del ejercicio del sacerdocio o que de inmediato se ordene su traslado a otra ciudad.

"El comportamiento del clérigo desafía las normas de convivencia y civilidad de manera afrenta y vulgar por lo que merece una sanción por parte del.ministerio religioso que desempeña", manifestó Bustos.

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