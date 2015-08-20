Voceros por la paz en Antioquia celebran prórroga de tregua de las Farc

Medellín

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz celebró el anuncio hecho por las Farc sobre extender el cese unilateral al fuego, y estimó que ello beneficiará enormemente el proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba.

El vocero de la asamblea por la paz, Luis Eduardo Salcedo, consideró que ha llegado el momento de pensar en dar otro paso hacia el desescalamiento del conflicto y llegar a un cese bilateral del fuego.

“Es imposible tener una negociación en medio de la confrontación, como se ha demostrado a la sociedad civil, por la confianza que genera poder avanzar con la postura clara que es necesario mantener, ojalá nunca más vuelvan a ocurrir enfrentamientos entre la guerrilla y el gobierno nacional; porque eso contribuye a terminar los temas que quedan en La Habana y poder cesar el conflicto armado interno”, afirmó el señor Salcedo.

Para la Asamblea permanente por la paz es necesario seguir avanzando en el desminado de los territorios porque ello genera confianza de la sociedad civil en el proceso.