Denuncian hace dos meses que Grupo CDO no paga auxilios de arriendo

Más de mil familias afectadas por fallas estructurales en edificios del Grupo CDO en Medellín, que debieron desocupar sus apartamentos, denunciaron que en los últimos dos meses no han recibido los auxilios de arriendos para pagar sus viviendas temporales.-

Se trata de las familias propietarias de apartamentos de las unidades residenciales Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania, que salieron de sus viviendas al confirmarse que esas edificaciones tienen fallas en sus estructuras.

"Hacerle un llamado a esta familia (Villegas) para que no nos dejen en esta situación de desamparo en la que estamos, sin el hogar, sin el apartamento, viviendo arrimados, sin el auxilio, pagando créditos, impuesto predial, valorización… El llamado es que por ahora necesitamos el auxilio y que solucione de una vez este problema; vamos a cumplir dos años y ningún camino lo recorren", manifestó en Caracol Radio Elkin Hernández, uno de los propietarios afectados por CDO.

Añadió que estos atrasos en los pagos de los auxilios ya fueron reportados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Personería y la Defensoría del pueblo, e insistió en que estas entidades no han logrado que la constructora se ponga al día con los subsidios habitacionales pendientes.

"La respuesta que hemos obtenido por parte de la Superintendencia de Sociedades es que existe la obligación de la constructora y de la familia Villegas de seguir pagando el auxilio porque hay una resolución que así lo obliga, pero si no cumplieron la ley, menos cumplirán la resolución", enfatizó el vocero de las familias en diálogo con Caracol Radio.

Las familias continuarán con angustia porque no conocen el futuro de la propiedad que compraron y aún más porque no saben si las ayudas ordenadas por el estado se continuarán brindando.