Investigan presunto abuso a una niña con síndrme down en Medellín

Medellín

Con las grabaciones de una cámara de seguridad de la sala de velación Villa Nueva en el centro de Medellín, las autoridades buscan a un hombre, al parecer indígena que tocó las partes íntimas de una niña de diez años de edad con síndrome de down.

El coronel Julio Rincón, comandante del tercer distrito de la policía metropolitana, señaló que según el dictamen de medicina legal el hombre no abusó carnalmente de la menor, pero sí tocó sus partes íntimas.

"En cámaras alcanza a verse el rostro de una persona, de unos rasgos característicos de una persona indígena y esto hace parte de la investigación", precisó el coronel Rincón.

Según las primeras declaraciones entregadas por la niña y por los testigos, el hombre habría despojado a la menor de las prendas de vestir cuando se encontraba en el baño de la sala de velación.

"Una niña que se dirigía hacia el baño que queda dentro de la sala de velación Villanueva, después de unos minutos de estar allá salió llorando y con la ropa interior en la mano y dijo que una persona había entrado y había abusado de ella", puntualizó el comandante.

Mientras la niña fue atendida y dada de alta del Hospital Concejo de Medellín, la administración de la sala de velación Villanueva aclaró que cuentan con vigilancia especial en las zonas comunes de las instalaciones, pero es difícil monitorear salón por salón porque se trata de espacios que son entregados a las familias para que despidan a sus seres queridos.