Cayó alias Mocarí, encargado de coordinar la seguridad del Clan Úsuga

Medellín

La Policía Nacional en la subregión de Urabá, en el marco de los operativos que se adelantan contra el denominado Clan Úsuga, capturó en la vía que conduce de Arboletes-Antioquia a Montería a alias Mocarí, supuesto encargado de los anillos de seguridad de los cabecillas de primer y segundo nivel de dicha banda criminal.

El detenido, de 38 años de edad, natural de Montería, se desplazaba como tripulante en un vehículo de alta gama que se dirigía hacia la capital cordobesa.

En el Sistema de información para el seguimiento y control de atención de casos, Mocarí es solicitado mediante orden de captura vigente del Juzgado Primero Penal municipal con funciones de control de garantías número 1 de Medellín por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y extorsión.

Este presunto integrante del Clan Úsuga, tenía injerencia en los municipios de Caucasia, Zaragoza y Tarazá, en Antioquia, según la información que acerca de él tienen los organismos de inteligencia del Estado.