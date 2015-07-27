Gobierno desembolsó primeros $16 mil millones para reconstruir Salgar

En dos tandas el gobierno nacional ha girado unos 16 mil millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para la reconstrucción de la zona donde ocurrió la avalancha en el municipio de Salgar, Antioquia, la cual dejó 98 víctimas mortales, un sin número de desaparecidos y 475 familias damnificadas el 18 de mayo pasado.

La alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio, confirmó a Caracol Radio que se trata de recursos destinados para la compra de predios y construcción de 309 viviendas. Las primeras 40 serán entregadas el 15 de diciembre de este año, según el presidente Juan Manuel Santos.

"Se han hecho dos desembolsos. Uno de 7 mil millones y otro de 8 mil hacia la Unidad Nacional y esos son para el proyecto de vivienda. Se ha pensado en la posibilidad de adicionar más recursos", afirmó la mandataria.

Además, también se han desembolsado otros dineros para la implementación de proyectos agrícolas, relacionados con la porcicultura, caficultura y sembrados; y la reconstrucción del parque principal de la población.

"1.200 millones de pesos, se firmó el convenio para la reconstrucción agropecuaria, 2.895 millones un convenio con el DPS para la reconstrucción del parque principal", añadió la alcaldesa Osorio.

Esta semana la fundación Berta Martínez de Jaramillo, encargada de la construcción de las viviendas, dará a conocer los avances en la adquisición de predios y diseños de las nuevas viviendas que deberán estar listas en un año.