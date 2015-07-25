Colombiamoda está lista para abrir y recibir a más de 11.000 compradores

Articular más los eslabones de la cadena textil – confección es el gran reto que este año se impone en Colombiamoda 2015 que abrirá sus puertas, pabellones y pasarelas en Plaza Mayor Medellín y otros escenarios, entre el 28 y el 30 de julio.

Más de 600 expositores, 30 pasarelas con 400 modelos y 26 conferencias de emprendimiento en el Pabellón del conocimiento, tendrá la Semana de la moda, que incluye las exhibiciones de las propuestas de la moda especializada pero también las del vestuario callejero e informal.

La gran novedad este año será un pabellón dedicado a los niños con unas 45 empresas colombianas, algunas marcas ya con trayectoria internacional.

“Tres grandes ejes: la parte comercial, la parte académica y las pasarelas es lo que tiene Colombiamoda. Más de 600 expositores donde van a estar temas muy interesantes como Casa Moda, todo lo que tiene que ver con modelos de negocios, todos los universos del vestuario, tendencias a través del foro del observatorio de moda, y un pabellón especial para niños que por primera vez esta en la feria”, describió Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda.

Desde este fin de semana empezaron a llegar a Medellín más de 11 mil compradores, más de mil 500 de ellos del exterior, que estarán en Colombiamoda para hacer negocios que podrían superar los 306 millones de dólares.

“La pasada versión de Colombiamoda (en 2014) se generaron posibilidades de cerca de 117 millones de dólares, a hoy ya tenemos cerrados más de 46 millones de dólares, o sea que un 50% de las posibilidades de negocios ya se han concretado”, reveló el vicepresidente de exportaciones de Procolombia, Ricardo Vallejo.

Procolombia trae este año una delegación de 679 compradores de más de 450 empresas en seis países, el 52% llegan por primera vez, productos como vestidos de baño, ropa interior, uniformes y ropa casual son los que más buscan los visitantes internacionales.

Colombiamoda abrirá sus puertas con una pasarela a cargo de Francesca Miranda con más de 30 trajes de las líneas femenina y novias, el cierre lo tendrá Kika Vargas con una colección de mezclas entre lo japonés y lo italiano.