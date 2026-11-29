Alberto Núñez Feijóo pronunció su primer discurso tras la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de España, en el que agradeció el respaldo de los ciudadanos y aseguró que trabajará para representar a todos los españoles, incluidos quienes votaron por otras opciones políticas.

“Los que votaron distinto les digo que pueden dormir tranquilos, que no les defraudaré. Solo me debo a España”, afirmó el dirigente popular, quien hizo un llamado a dejar atrás las divisiones y construir un proyecto que reúna a los ciudadanos.

En ese sentido, Feijóo sostuvo que el resultado electoral representa una petición de cambio por parte de los españoles y destacó la participación en los comicios, que calificó de histórica. Según dijo, el país ha pedido un cambio contundente y ahora comienza la etapa de trabajo para responder a esa expectativa.

“Todos somos españoles y vamos a trabajar conjuntamente”, manifestó. También insistió en que nadie debe quedar por fuera de su proyecto político: “No sobra nadie, vamos a derribar todos los muros y abriremos las puertas”.

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