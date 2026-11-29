Atlético Nacional empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II.

Después del compromiso, Lucas González hizo un balance del rendimiento de su equipo, reconoció que se quedaron con la sensación de poder conseguir los tres puntos y destacó la actitud de sus dirigidos en un partido de mucha exigencia.

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¿Qué dijo González?

“Lo que más me gustó del equipo hoy fue el carácter. Los chicos han tenido carácter para competir. Somos un equipo que siempre quiere jugar al fútbol, tener la pelota, imponer condiciones, pero Santa Fe es un muy buen equipo. Hoy nos lo han puesto difícil”, manifestó el entrenador.

González reconoció que no quedó satisfecho con el resultado, pues consideró que Nacional tenía argumentos para llevarse la victoria. Sin embargo, también describió el encuentro como un partido típico de cuadrangulares, con pocas oportunidades de gol, mucha disputa e intensidad. Además, anticipó que ambos equipos volverán a encontrarse en cuatro días, esta vez en territorio antioqueño.

“No estoy contento, siento que el partido podíamos ganarlo, pero es un partido típico de cuadrangulares, con pocas ocasiones de gol, muy disputado, muy friccionado”, mencionó inicialmente.

Variantes en la nómina verdolaga

También explicó la decisión de sustituir a Alfredo Morelos por Edwin Cardona. González defendió el aporte del mediocampista y resaltó que el funcionamiento colectivo está por encima de cualquier individualidad.

“Mientras entendamos nosotros que no hay nadie más importante que el equipo y que los jugadores que entran a finalizar el partido son igual de importantes que los que inician, vamos a tener posibilidades reales de primero llegar a la final y después intentar salir campeones”, señaló.

Sobre el planteamiento defensivo durante el segundo tiempo, el entrenador explicó que la lesión de Néider Parra obligó a modificar la pareja de centrales, con el ingreso de César Haydar. A pesar de los cambios, consideró que Nacional respondió bien y destacó que Santa Fe, pese a jugar como local, generó pocas opciones.

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“En cuadrangulares ninguno de los equipos tenemos mucho tiempo para trabajar. La prioridad es recuperar los jugadores. Si ustedes se dan cuenta, los equipos estamos perdiendo un jugador por partido”, afirmó.

Finalmente, el entrenador dejó claro que Nacional ya piensa en la revancha frente a Santa Fe, que se disputará en el Atanasio Girardot el próximo miércoles 2 de diciembre. El objetivo será aprovechar la localía y volver a sumar de a tres para mantenerse lider del Grupo A y seguir en ruta hacia la final.